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Kaymakam Şahin, hastanedeki çalışmaları inceledi

20.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, hastanede incelemelerde bulundu.Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Doç.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, hastanede incelemelerde bulundu.
Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Doç. Dr. Duygu Eren Çağlar’dan pandemi sürecinde hastanenin genel durumu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yakın zamanda hastanede ihtiyaç sahibi hastalara ücretsiz olarak hizmet verecek olan çocuk mağazasıyla ilgili hazırlıkları yerinde inceleyen Kaymakam Şahin, yine hastane bünyesinde bulunan Çocuk İzlem Merkezi ve Çocuk Cerrahi Bölümlerini de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kalıpçı Eczanesi
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