Kaymakam Şahin, üzüm bağlarında incelemelerde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bağcılık yapan üreticilerde hasat heyecanı devam ederken, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin üreticileri ziyaret etti.

Her fırsatta tarımın ve üreticilerin önemine dikkat çeken Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, üretici ziyaretlerine devam ediyor. Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi’nde bağcılık yapan üreticileri ziyaret eden Kaymakam Şahin, üreticilerin sıkıntı ve taleplerini dinledi. Ziyaret ile ilgili Efeler Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Kaymakamımız Cemal Şahin, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ve Konuklu Muhtarı Fethi Şahin ile birlikte Konuklu Mahallemizde bağcılık yapan üreticilerimizi ziyaret etti. Ürün hasat durumunu öğrenen Kaymakamımız, aynı zamanda üreticilerimizin talep ve önerilerini dinledi. Üretime devam eden çiftçimizin daima yanında olduğunu ifade ederek çiftçilerimizi şükranlarını iletti” ifadelerine yer verildi.

Ziyaret sırasında mahalle halkı ile sohbet eden Kaymakam Şahin, kendisini karşılayan çocuklara da oyuncak hediye etti.

