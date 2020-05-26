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Kaymakam Şahin’den bayram ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 26.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan İlçesi Kaymakamı Abdullah Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.İlçe Kaymakamı Şahin, beraberinde bazı görevlilerle birlikte, Ramazan Bayramı nedeniyle önce ilçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Malatya’nın Arguvan İlçesi Kaymakamı Abdullah Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
İlçe Kaymakamı Şahin, beraberinde bazı görevlilerle birlikte, Ramazan Bayramı nedeniyle önce ilçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Emniyet görevlilerinin bayramını kutlayan Şahin, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Polislerin bayramını kutladıktan sonra ilçe Jandarma komutanlığına giderek Mehmetçiklerin bayramını kutlayan Şahin, Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti.
İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, ziyaretlerden sonra yaptığı açıklamada, korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında Ramazan ayı sonrasında Ramazan Bayramı’na sağlık içerisinde erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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