YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kaymakam Şahin’den Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ziyaret

Kaymakam Şahin’den Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 07.06.2020 09:43 | Son Güncelleme

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti.Türkiye’deki normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren seyahat yasakları kalktı, iç hat uçak seferleri başladı, kafe ve restoranlar yeniden açıldı.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti.
Türkiye’deki normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren seyahat yasakları kalktı, iç hat uçak seferleri başladı, kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret ederek, yeni normalleşme sürecine girilmesi ile ilgili vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Pandemi sürecinde vakfın yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı personellere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

Eski Muğla evleri beyaza büründü

Eski Muğla evleri beyaza büründü

Aydın Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Esin Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu

Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.