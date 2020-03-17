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Kaymakam Şahin’in 18 Mart mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 17.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin’in 18 Mart mesajı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kaymakam Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Çanakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden biridir. Fedakârlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma mücadelesi olan Çanakkale zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir.
Bu zaferle, vatanımızı istila etmeye çalışan işgal kuvvetlerine “Çanakkale geçilmez” dedirten, Anadolu’nun her yerinden gelen kahramanlarımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Milletimizin ortaya koyduğu bu destan neticesinde adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Çanakkale Destanının ölümsüz kahramanları, Türk Milleti’nin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır.
Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 105. Yıl dönümünü ve Şehitlerimizi Anma Günü’nü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğrunda canını feda ederek bu toprakları bizlere vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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