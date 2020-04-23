YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kaymakam Şahin’in 23 Nisan mesajı

Kaymakam Şahin’in 23 Nisan mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 23.04.2020 02:45 | Son Güncelleme

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kaymakam Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi;"Milletimizi ortak düşünce ve değerlerde buluşturan, Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve milli egemenliğin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.

Kaymakam Şahin’in 23 Nisan mesajı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Milletimizi ortak düşünce ve değerlerde buluşturan, Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve milli egemenliğin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşıyoruz.
Ülkemiz, çocuklarına bayram armağan eden bir ülke olarak, dünyada müstesna bir yer edinmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız dostluk ve kardeşlik mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Bu bayram çocuklarımız için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür.
Biliyor ve inanıyorum ki çocuklarımız yakın bir gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak Aziz Milletimizin ufkunu aydınlatacak, tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için tereddüt göstermeksizin çaba sarf edecektir.
Büyükleri olarak bizler de çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı, yetenekli ve bilinçli nesiller olarak yetişmesi için her türlü tedbiri alacağız, onlara sorumluluklar vererek özgüvenlerini pekiştireceğiz.
Bu duygularla siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Kocaeli'de bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Kocaeli'de bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Karabük protokolünden Bakan Karaismailoğlu’na ziyaret

Karabük protokolünden Bakan Karaismailoğlu’na ziyaret

Aydın Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:15
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:58
Yatsı
21:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aile Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.