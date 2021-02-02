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Kaymakam saldırıda ölen gencin ailesini ziyaret etti

02.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaklaşık bir ay önce tarlada koyun otlatırken silahlı saldırıda hayatını kaybeden 29 yaşındaki Mehmet Sinan Ortakaya’nın katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaklaşık bir ay önce tarlada koyun otlatırken silahlı saldırıda hayatını kaybeden 29 yaşındaki Mehmet Sinan Ortakaya’nın katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Aileyi ziyaret eden ilçe kaymakamı, taziye dileklerinde bulundu.
Olay, 6 Ocakta Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Eskihan kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden mera arazisi nedeniyle husumet bulunan Halil K., tarlada koyun otlatan 29 yaşındaki Mehmet Sinan Ortakaya’nın yanına yaklaşarak uzun namlulu silahla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Mehmet Sinan Ortakaya ise ağır yaralandı. Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Ortakaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Katil zanlısının halen yakalanmamasına tepki gösteren ailesi, sosyal medya üzerinden yetkililere seslendi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz ve Dağbaşı Karakolu Komutanı Murat Şahin ile birlikte aileyi ziyaret eden İlçe Kaymakamı Hasan Ongu, taziye dileklerinde bulundu.
Katil zanlısının bir an önce yakalanmasını isteyen Ortakaya ailesi, Halil K. isimli şahsın elinde uzun namlulu silahla gelerek hiçbir kavga yaşanmadığı halde sadece tarlada koyun otlatan çocuklarını öldürdüğünü iddia etti.
Öte yandan jandarma ekiplerinin katil zanlısını yakalamak için çalışmaları ise devam ediyor.

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