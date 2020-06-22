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Kaymakam Şeref Gülyer’den şehit ailelerine çiçek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer, ilçe merkezindeki şehit ailelerini ziyaret ederek çiçek hediye etti.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ahmet Yılmaz’da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Babalar günü dolayısıyla Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Kartal’ın Babası Lokman Kartal’ı ve Şehit P.

Kütahya’nın Aslanapa ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer, ilçe merkezindeki şehit ailelerini ziyaret ederek çiçek hediye etti.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ahmet Yılmaz’da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Babalar günü dolayısıyla Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Kartal’ın Babası Lokman Kartal’ı ve Şehit P. Çavuş Ramazan Yel’in babası Yaşar Yel’i evlerinde ziyaret ederek babalar gününü kutladık. Vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için bir an tereddüt etmeden, sarsılmaz inanç ve eşsiz cesaretleriyle canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak, gelecek nesillere tam bağımsız daha güçlü bir Türk Milleti bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz’’ dedi.

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