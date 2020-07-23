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Kaymakam Sinan Aslan’dan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 23.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her yıl 24 Temmuz günü kutlanan "Gazeteciler ve Basın Bayramı" ile ilgili yayımladığı mesajda, “Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir.

Kaymakam Sinan Aslan’dan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, her yıl 24 Temmuz günü kutlanan "Gazeteciler ve Basın Bayramı" ile ilgili yayımladığı mesajda, “Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Hızla gelişen günümüz dünyasında etkinliği her geçen gün artan ve demokrasimizin ayrılmaz unsuru haline gelmiş olan basın ve yayın kuruluşlarımız, gerek dünyadaki gerekse ülkemizdeki gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak toplumu aydınlatmak gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir. En temel insan haklarından haber alma hakkının etkili aracı olan basın, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve toplumumuzda demokrasinin yerleşip güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Basınımıza düşen en büyük görevlerden birisi de içinde yaşadığı toplumun milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlerine sahip çıkarak kitle iletişimine katkıda bulunmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyor, böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için emek veren tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Kaymakam Sinan Aslan’dan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

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