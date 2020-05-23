YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam Sinan Aslan’dan Ramazan bayramı mesajı

Kaymakam Sinan Aslan’dan Ramazan bayramı mesajı

VAN HABERLERİ  | 23.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Aslan kutlama mesajında “Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularımızın, en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir.

Kaymakam Sinan Aslan’dan Ramazan bayramı mesajı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Aslan kutlama mesajında “Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularımızın, en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Bu bayram, tüm dünyada ve ülkemizde de etkili olan covid19 pandemisi nedeniyle, zor şartlardan geçiyoruz. Bu zorlu süreçte devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin alınan tedbirlere uyumu sayesinde, sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesile ile dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı sevgi, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların, bu anlamda kıymetini iyi bilmeliyiz. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız, hayatımızı sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü temeli üzerine bina ettiğimiz sürece daha güzel günlere ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Ramazan ayını uğurlarken, hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta İpekyolu halkımız olmak üzere ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

MÜSİAD İzmir’den Ramazan Bayramı kutlaması

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Van Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:42
Öğle
12:08
İkindi
16:01
Akşam
19:25
Yatsı
21:00

Van Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Talay Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.