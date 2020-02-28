YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Kaymakam Sinanoğlu’ndan esnaf ziyareti

Kaymakam Sinanoğlu’ndan esnaf ziyareti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 28.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Vergi Haftası kapsamında tarihi Eski Çarşı esnafını ziyaret edip, sorun ve dileklerini dinledi.Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, 24 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla beraberinde Vergi Dairesi Müdürü Nuh Torun ve Mal Müdürü Mehmet Nurullah Ece ile birlikte tarihi Eski Çarşı esnafını ziyaret ederek Vergi Haftalarını kutlayıp esnafa gül hediye etti.

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Vergi Haftası kapsamında tarihi Eski Çarşı esnafını ziyaret edip, sorun ve dileklerini dinledi.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, 24 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla beraberinde Vergi Dairesi Müdürü Nuh Torun ve Mal Müdürü Mehmet Nurullah Ece ile birlikte tarihi Eski Çarşı esnafını ziyaret ederek Vergi Haftalarını kutlayıp esnafa gül hediye etti. Kaymakam Sinanoğlu, ziyaret sırasında esnafın istek, sorun ve taleplerini dinleyerek sorunların çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Kaymakam Sinanoğlu, ziyaret sonunda esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek çarşıdan ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şırnak Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:28
İkindi
15:37
Akşam
18:09
Yatsı
19:23

Şırnak Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Fırat Eczanesi
Uludere
Baran Eczanesi
Silopi
Eczane Çevrim Eczanesi
Idil
Şifa Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Dicle Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.