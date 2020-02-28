Kaymakam Sinanoğlu’ndan esnaf ziyareti

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Vergi Haftası kapsamında tarihi Eski Çarşı esnafını ziyaret edip, sorun ve dileklerini dinledi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, 24 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla beraberinde Vergi Dairesi Müdürü Nuh Torun ve Mal Müdürü Mehmet Nurullah Ece ile birlikte tarihi Eski Çarşı esnafını ziyaret ederek Vergi Haftalarını kutlayıp esnafa gül hediye etti. Kaymakam Sinanoğlu, ziyaret sırasında esnafın istek, sorun ve taleplerini dinleyerek sorunların çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kaymakam Sinanoğlu, ziyaret sonunda esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek çarşıdan ayrıldı.

