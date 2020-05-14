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Kaymakam Sırmalı, ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü’ kutladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" münasebetiyle Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker’i makamında kabul etti.Çiftçiler günün öneminden bahseden Ziraat Odası Başkanı Diker; “Kendisi de bir çiftçi çocuğu olan Kaymakamımız Ali Sırmalı, Edremit ilçemizde tarımın gelişmesi adına önemli çalışmalar yürütmektedir.

Kaymakam Sırmalı, ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü’ kutladı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" münasebetiyle Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker’i makamında kabul etti.
Çiftçiler günün öneminden bahseden Ziraat Odası Başkanı Diker; “Kendisi de bir çiftçi çocuğu olan Kaymakamımız Ali Sırmalı, Edremit ilçemizde tarımın gelişmesi adına önemli çalışmalar yürütmektedir. Özellikle Kaymakam beyin titizlikle yürüttüğü Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri-Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi projesi ilçemiz ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koronavirüs ile mücadele kapsamında devletimizin ve Tarım Bakanlığımızın yürüttüğü tarım destekleme politikalarının ilçemizde hızlı müdahaleyle yürütülmesini sağlayan Kaymakam Sırmalı’ya Ziraat Odamıza kayıtlı çiftçilerimiz nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Çiftçiler gününün öneminden bahseden Kaymakam Sırmalı; "Ülkemiz ekonomisinin önemli çarkları arasında yer alan tarım sektörünün emektarları olan çiftçilerimiz, geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katan önemli bir meslek grubumuzdur. Ülkemizde son yıllarda etkin tarım politikaları bakımından oldukça başarılı çalışmalar yürütülmüş ve ekonomimiz içeresinde tarım sektörümüz önemli bir büyüme göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir.
Edremit ilçemizin ekonomisinde tarım sektörü önemli bir yere sahip olup tarımsal ürün bakımından zeytin, zeytinyağımız ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir değere sahiptir. İlçemizde 8400 çiftçimiz faaliyetini yürütmektedir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında devletimiz tarımsal üretimin aksamaması ve çiftçilerimizin mağdur olmaması için birçok önemli tedbiri hayata geçirmiştir, geçirmeye de devam etmektedir. Bizler de ilçemizde özellikle bu koronavirüs sürecinde üretimin sürdürülmesi bakımından çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.
Bu nedenlerle tarladan sofraya üretim zincirinin en büyük gücü olan ilçemizde ve ülkemizde faaliyet gösteren bütün çiftçimizin çiftçiler gününü kutluyor, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

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