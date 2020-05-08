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  4. Kaymakam Sırmalı "Tedbirlere ve kurallara vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan riayet etmesi son derece önemlidir."

Kaymakam Sırmalı "Tedbirlere ve kurallara vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan riayet etmesi son derece önemlidir."

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı "Bu başarının sürdürülebilmesinde, alınan tedbirlere ve kurallara vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan riayet etmesi son derece önemlidir." dedi.Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin ve bölgenin önemli adımlar attığını ifade eden Kaymakam Sırmalı "Koronavirüs ile mücadele konusunda ülkemizde ve ilçemizde başarılı bir mücadele yürütülmektedir.

Kaymakam Sırmalı "Tedbirlere ve kurallara vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan riayet etmesi son derece önemlidir."

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı "Bu başarının sürdürülebilmesinde, alınan tedbirlere ve kurallara vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan riayet etmesi son derece önemlidir." dedi.
Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin ve bölgenin önemli adımlar attığını ifade eden Kaymakam Sırmalı "Koronavirüs ile mücadele konusunda ülkemizde ve ilçemizde başarılı bir mücadele yürütülmektedir. Bu başarının sürdürülebilmesinde, alınan tedbirlere ve kurallara vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan riayet etmesi son derece önemlidir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan; havaların ısındığı bugünlerde mümkün olduğunca evde kalmalarını, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkacaklarsa maske takmadan dışarı çıkmamaya özen göstermelerini ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Tüm duyarlı Edremitli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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