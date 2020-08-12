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Kaymakam Sırmalı ve Başkan Köse’den korona virüs denetimi

ANKARA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ikincisi gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında sahaya inerek denetime çıktı.Zabıta, emniyet, jandarma, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde; hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin denetimler yaptı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ikincisi gerçekleştirilen korona virüs denetimleri kapsamında sahaya inerek denetime çıktı.
Zabıta, emniyet, jandarma, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde; hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin denetimler yaptı. Denetimlerde vatandaşlar, kurallara uyulması konusunda uyarıldı. Yeşilbayır Sağduyu Caddesi’nde gerçekleştirilen denetim kapsamında Kaymakam Ali Sırmalı ve Başkan Murat Köse, iş yerlerini tek tek gezerek, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. Esnafa ve vatandaşlara da maske dağıttı. Korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda esnafa ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Kaymakam Sırmalı, uygulanan tedbirlerin devam edeceğini, kişilere gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldığını, kurallara uymamakta ısrar edenlere de gerekli cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Kurallara uyalım
Tüm ekiplerin sahada denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Köse de, "Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mamak’ta da gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır” dedi.

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