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Kaymakam Sırmalı, yıkılacak okulları gezdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Afet Eylem Planı çerçevesinde yıkım kararı verilen ve öğrencilerin taşındığı ve eğitim gördüğü okullarda incelemelerde bulundu.Sırmalı, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun ve Şube Müdürü Ali Erkoç tarafından sırasıyla ilk olarak Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna taşınan Cumhuriyet İlkokulunu gezdi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Afet Eylem Planı çerçevesinde yıkım kararı verilen ve öğrencilerin taşındığı ve eğitim gördüğü okullarda incelemelerde bulundu.
Sırmalı, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun ve Şube Müdürü Ali Erkoç tarafından sırasıyla ilk olarak Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna taşınan Cumhuriyet İlkokulunu gezdi. Ardından Gazi İlkokuluna taşınarak eğitim öğretime başlayan Dokuz Eylül Ortaokulu’nu ziyaret ettiler. Oradan Şehit Mustafa Serin Fen Lisesine geçerek Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınma çalışmalarını yerinde izledi. Daha sonra sırasıyla Ortaokul binasında eğitime devam eden Zeytinli İlkokulunu, Avcılar İlk-Ortaokulunun taşındığı Zahit Eroğlu İlkokulunu ve Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu’nun taşındığı 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ettiler.
Öğrencilerin memnuniyetinin kendi memnuniyeti olduğunu ifade eden Sırmalı, eğitim ve öğrenimin ilçede kesintisiz sürdüğünü belirtti.
Valilik tarafından bilindiği üzere, 9 Eylül Ortaokulu’nun-Edremit Gazi İlkokuluna taşınarak ikili eğitim yapılması, Altınoluk Avcılar İlk ve Ortaokulu’nun- Edremit Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokuluna taşınarak ikili eğitim yapması, Altınoluk Öğretmenevi ve A.S.O. Öğretmenevi’nin tamamen boşaltılması, Cumhuriyet İlkokulu’nun-Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna taşınarak ikili eğitim yapması, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Okulu ve yurdunun - Edremit Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokuluna taşınarak eğitim yapması, Edremit Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Edremit 15 Temmuz Şehitler İHO’na taşınmasına ve Zeytinli ilkokulu’nun da- Zeytinli Ortaokulu binasına taşınarak ikili eğitim yapılması kararı alınmıştı.

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