YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kaymakam Solak trafik denetimi yaptı

Kaymakam Solak trafik denetimi yaptı

VAN HABERLERİ  | 02.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan araç trafiğini görevli ekiplerle denetledi.Başkale girişi ve Bebleşin Karakol Kontrol Noktasında yapmış olduğu denetime İlçe Emniyet Müdürü Vekili Veyis Emre Yeşilırmak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli de eşlik etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan araç trafiğini görevli ekiplerle denetledi.
Başkale girişi ve Bebleşin Karakol Kontrol Noktasında yapmış olduğu denetime İlçe Emniyet Müdürü Vekili Veyis Emre Yeşilırmak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli de eşlik etti. Bayram nedeniyle yoğunlaşan trafik nedeni ile jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler artırıldı. Denetleme çalışmalarına katılan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, araç içinde bulunan vatandaşlara çikolata ikramı ve çocuklara oyuncak hediye ederek bayramlarını kutladı. Kaymakam Solak, yolculuk esnasında ve kovid-19 virüs kapsamında alınması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususları dile getirerek vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.
Kaymakam Solak, İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyanın devamına yönelik destek verileceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Van Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:02
Öğle
12:18
İkindi
16:08
Akşam
19:23
Yatsı
20:54

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Arvas: “Allah kimseyi yeni vatanlar aramak zorunda bırakmasın”

Arvas: “Allah kimseyi yeni vatanlar aramak zorunda bırakmasın”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Van Büyükşehir Belediyesi hurda kamyonları arazöze çevirdi

Van Büyükşehir Belediyesi hurda kamyonları arazöze çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.