Kaymakam Soley aile ziyaretlerini sürdürüyor

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley Korona virüs salgını dolayısıyla ara verdiği ev ziyaretlerine yeniden başladı. Kaymakam Soley iki aileyi evinde ziyaret etti.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Cabi Mahallesi’ndeki Demirdöğen ailesi ve Bereketli Mahallesi’ndeki Karakaya ailesini ziyaret edip, çocuklarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Kaymakam Soley, "Korona virüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız aile ziyaretlerini bundan sonra sıklıkla gerçekleştirip yaşlımız, kimsesizlerimiz, engellilerimiz ve ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza devletimizin her zaman onların yanında var olduğunu hissettiriyoruz. Onlara moral ve destek olmak için yapılan bu ziyaretlerin bundan sonra daha sık yapılıp, her hafta en az iki aileyi ziyaret etmeye çalışacağız" dedi.

