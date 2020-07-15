Kaymakam Solmaz mantar üreticileriyle buluştu

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, kentte mantar üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Kaymakam Solmaz, Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği destekten yararlanan ve ilk mahsullerini almaya başlayan mantar üreticilerini ziyaret etti. Üretim hakkında Kaymakam Solmaz’a bilgi veren üreticiler, mahsullerini yeni aldıklarını belirtip, verilen destekten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kaymakam Solmaz da genç çiftçileri tebrik ederek, "Değerli kardeşimizi bugün hem tebrik etmek hem de gençlerimizi devletimizin bu desteğine teşvik etmek amacıyla ziyaret ettik. Bölgemize ve gençlerimize örnek olacak bu çalışmaları hayata geçiren çiftçilerimizi kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

