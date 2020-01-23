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Kaymakam Solmaz’dan ihtiyaç sahiplerine ziyaret

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk ile birlikte Hilal beldesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret etti.Ziyaret edilen aileler Solmaz’a teşekkür etti.

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk ile birlikte Hilal beldesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Ziyaret edilen aileler Solmaz’a teşekkür etti. Ziyaretten sonra açıklama yapan Kaymakam Solmaz ’’Bizler aracıyız. Devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın sağladığı imkanlar doğrultusunda her ihtiyaç sahibine yetişme çabasındayız. İlçemizde yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine zaman zaman ziyaretler yaparak devletimizin şefkatli yüzünü gösteriyoruz ve onların hayır dualarını alıyoruz. Onların temel eksiklerini tespit ederek ilçemizin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardımda bulunuyoruz. Mensubu olduğumuz medeniyette bunu gerektirir. Bizler yardımlaşmayı seven, komşusu açken tok yatmayı kendimize yakıştırmyan bir milletiz" dedi.

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Tekçe Eczanesi
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Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
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