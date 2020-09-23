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Kaymakam Soylu: "Amacımız üreticimize yeni gelir kaynakları oluşturmaktır"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 10 dekar alana Çilek Yetiştiriciliği geliştirme Projesi hayata geçiyor.Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi Kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 10 dekar alana 50.000 adet çilek fidesi Pazarlar İlçe Merkezi Ovaharmanı mevkiinde dikimine başlandı.Üreticiler ile birlikte Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile İlçe Özel İdare personelince ilk çilek fideleri dikildi.Üreticiler ile beraber Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri eşliğinde ilk çilek fidelerini birlikte diken Kaymakam Mehmet Soylu, bu projenin örnek bir proje olacağına inandığını ifade ederek; “Bu proje ile İlçemizde, çilek üreticilerinin teşvik edilerek üretim alanlarının artırılması ve üreticilerimize yeni gelir kaynaklarının oluşturulmasını amaçlıyoruz, Üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 10 dekar alana Çilek Yetiştiriciliği geliştirme Projesi hayata geçiyor.
Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi Kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 10 dekar alana 50.000 adet çilek fidesi Pazarlar İlçe Merkezi Ovaharmanı mevkiinde dikimine başlandı.
Üreticiler ile birlikte Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile İlçe Özel İdare personelince ilk çilek fideleri dikildi.
Üreticiler ile beraber Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri eşliğinde ilk çilek fidelerini birlikte diken Kaymakam Mehmet Soylu, bu projenin örnek bir proje olacağına inandığını ifade ederek; “Bu proje ile İlçemizde, çilek üreticilerinin teşvik edilerek üretim alanlarının artırılması ve üreticilerimize yeni gelir kaynaklarının oluşturulmasını amaçlıyoruz, Üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Simav
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