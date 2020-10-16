Kaymakam Soylu, kitap okuma kampanyasına katıldı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki öğrenciler tarafından başlatılan "Benimle kitap okur musun" kampanyasına her kesimden destek devam ediyor.

Pazarlar İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, Sofular Ortaokulu tarafından başlatılan "Benimle kitap okur musun" kampanyasına katıldı.

“Benimle kitap okur musun ”kampanyasına Kaymakam Mehmet Soylu ve Sofular Ortaokulu Öğrencileri başta olmak üzere, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ethem Ural, İlçe Jandarma komutanı Erdoğan Hanay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, Sofular Köy Muhtarı Mehmet Ali Özdemir ve okul idarecileri katıldı.

Öğrenciler ile okul bahçesinde kitap okuyan Kaymakam Soylu, başlatılan kampanyanın yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Kaymakam Mehmet Soylu, kitap okuma programına Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatarak başladı. Akabinde öğrencileri okumuş oldukları kitaplardan derledikleri ve merak ettikleri soruları Kaymakam Soylu ile paylaştılar.

Öğrenciler, Kaymakam Mehmet Soylu’ya Mehmet Akif Ersoy’a ait Ordunun Duası şiirini okuyarak sürpriz yaptılar.

Okuma alışkanlığının önemini ifade eden Kaymakam Soylu, "Kitap okuma alışkanlığının her geçen gün azaldığı dünyamızda, belki bu vesile ile okuma alışkanlığı tekrar kazandırılır. Sofular Köyü Ortaokulumuzun ‘Benimle Kitap Okur musunuz’ projesi kapsamında bu haftaki konukları oldum. Dilimizin döndüğünce Mehmet Akif’i konuştuk. Öğrencilerimizle bir başka zamana daha sözleştik. Projede emeği geçenleri bir kere daha tebrik ediyorum" dedi.

