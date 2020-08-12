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Kaymakam Soysal’dan gazilere ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 12.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kilis’in Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kıbrıs gazisi Resul Durna ve Kore gazisi Ahmet Kılınç’a ziyarette bulundu.Kısa süre önce Polateli Kaymakamlığı görevine başlayan Muhammed Üsame Soysal, Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravanda) köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kılınç ile Kıbrıs Gazisi Resul Durna’yı ziyaret etti.

Kaymakam Soysal’dan gazilere ziyaret

Kilis’in Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kıbrıs gazisi Resul Durna ve Kore gazisi Ahmet Kılınç’a ziyarette bulundu.
Kısa süre önce Polateli Kaymakamlığı görevine başlayan Muhammed Üsame Soysal, Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravanda) köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kılınç ile Kıbrıs Gazisi Resul Durna’yı ziyaret etti. Kaymakam Soysal, Gazilerin herhangi bir ihtiyaç olması halinde devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Kaymakam Muhammed Üsame Soysal’a İlçe Jandarma Komutanı Himmet Kazan ve Merkez Karakol Komutanı Süleyman Palta eşlik etti.

Kaymakam Soysal’dan gazilere ziyaret

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