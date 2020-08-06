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Kaymakam tarafından denetleme yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm ülkede eş zamanlı olarak yapılan denetimler Turgutlu’da Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam gözetiminde sürdürüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm ülkede eş zamanlı olarak yapılan denetimler Turgutlu’da Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam gözetiminde sürdürüldü. Turgutlu Kaymakam vekili Sağlam, Atatürk Bulvarında denetlemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen denetimler Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de yapıldı. Turgutlu Kaymakam vekili Mehmet Kamil Sağlam Atatürk Bulvarında denetlemelerde bulundu. Kaymakam Sağlam esnafları, işletmeleri ziyaret etti ve alınan tedbirler konusunda bilgi aldı. Atatürk Bulvarında maske takmayan bazı vatandaşları uyaran Sağlam, herkesin sağlığı için maskenin önemini anlattı.

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Akşam
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Durak Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Nurcan Eczanesi
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