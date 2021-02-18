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Kaymakam Taşçı, korona virüs aşısı oldu

18.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Taşçı, korona virüs aşısı oldu

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, aşı sırasının kendisine gelmesinin ardından korona virüs aşısı oldu.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, aşı sırasının kendisine gelmesinin ardından korona virüs aşısı oldu. İlk doz aşısını olan Kaymakam Taşçı aşı sırası gelen vatandaşlara da aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak pandeminin kısa sürede son bulmasını istedi.
Aşı sırasının kendisine gelmesinin ardından ilk doz korona virüs aşısını olan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı sırası gelenlerin randevularını alarak aşılarını yaptırmalarını ve bir an evvel bu dönemin son bulmasını istedi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Çin şirketi Sinovac’ın geliştirdiği korona virüs aşısı CoronaVac’a acil kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama kampanyası başlatıldığını anımsatan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, “Aile sağlık merkezleri ve tüm hastanelerde aşı hizmeti veriliyor. Vatandaşlarımız e-nabız uygulamasındaki Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilirler. Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanıyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın hastanelere ya da aile sağlık merkezlerine başvurmadan önce Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaları gerekiyor” dedi.

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