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Kaymakam Taşçı’dan duyarlı sanayicilere teşekkür belgesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak Ergene Kaymakamlığına ayni ve nakdi yardımda bulunan sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek teşekkür belgesi verdi.Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle Ergene ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapmış oldukları ayni ve nakdi yardımlardan dolayı Pepsico Fruko Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına fabrika direktörü Cem İnci’ye teşekkür belgesi verdi.Beraberinde Ergene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Baturay Özgür Dehri ile birlikte Ergene’de faaliyet gösteren Marmara Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ziyarette bulunan Taşçı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yaptıkları ayni ve nakdi yardımlardan dolayı firma temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak Ergene Kaymakamlığına ayni ve nakdi yardımda bulunan sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek teşekkür belgesi verdi.
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle Ergene ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapmış oldukları ayni ve nakdi yardımlardan dolayı Pepsico Fruko Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına fabrika direktörü Cem İnci’ye teşekkür belgesi verdi.
Beraberinde Ergene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Baturay Özgür Dehri ile birlikte Ergene’de faaliyet gösteren Marmara Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ziyarette bulunan Taşçı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yaptıkları ayni ve nakdi yardımlardan dolayı firma temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

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