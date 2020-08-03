YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kaymakam Teke’dan bayram ziyareti

Kaymakam Teke’dan bayram ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 03.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Covid-19 salgını sürecinde fedakarca halk sağlığı için çalışan sağlık personellerini hastanede ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Teke’dan bayram ziyareti

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Covid-19 salgını sürecinde fedakarca halk sağlığı için çalışan sağlık personellerini hastanede ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hastane ziyareti sonrasında, emniyet, Jandarma, yol trafik uygulama noktalarını ve cezaevinde bayramda çalışan kamu personellerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Kaymakam Teke, ilçedeki tüm şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Kaymakam Teke ziyaretlerinde, Covid-19 salgını nedeniyle, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önerdi.

Kaymakam Teke’dan bayram ziyareti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Malatya’da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Malatya’da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Malatya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:24
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:42
Yatsı
21:12

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Annem Eczanesi
Merkez
Atayık Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.