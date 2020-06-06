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Kaymakam Teke’den sosyal mesafe uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 06.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, esnafları ziyaret ederek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulup uyulmamasını denetledi.Kaymakam Teke, kontrollü sosyal hayat sürecinde ilçe esnaflarını ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda denetim ve bir takım incelemelerde bulundu.

Malatya’nın Akçadağ İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, esnafları ziyaret ederek yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulup uyulmamasını denetledi.
Kaymakam Teke, kontrollü sosyal hayat sürecinde ilçe esnaflarını ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda denetim ve bir takım incelemelerde bulundu. Ayrıca, uzun zamandır kapalı olan esnaflara hayırlı olsun diyerek bol kazançlar dileyen Kaymakam Teke, “Kontrollü sosyal hayatımızda vazgeçilmez tedbirleri unutmayalım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik önemlidir. Tedbir alın sağlıkla kalın” dedi.
Kaymakam Teke, sosyal mesafeye uymayan esnaflara uyarıda da bulundu.

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