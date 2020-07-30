Kaymakam Tekin başarılı öğrencilere hediyeler verdi

Şenkaya’da YKS ve LGS sınavlarında başarı gösteren öğrencilere Şenkaya kaymakamı Çağlar Tekin tarafından hediye verildi.

Şenkaya Milli Eğitim Müdür Vekili İhsan Erkmen ve dereceye giren öğrenciler Şenkaya Kaymakamını makamında ziyaret etti. Kaymakam Tekin, Şenkaya Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Osman Doğanay LGS sınavında derece yaparken Hüseyin Köycü orta okulu öğrencisi Deniz Yalçın LGS sınavından aldıkları başarılı puandan dolayı öğrencileri ödüllendirdi hediye takdim etti.

Kaymakam Tekin, “Öğrencilerimizin başarılarını kutluyor ve tebrik ediyorum. İlçemizi başarıyla temsil ettiler gelecekte güzel yerde görürüz inşallah” dedi.

