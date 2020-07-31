Kaymakam Tekin’den şehit ailelerine bayram ziyareti

Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Kurban Bayramı nedeni ile Şenkaya İlçesine bağlı Akşar ve yukarı Bakraçlı mahallelerindeki Şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Bayram münasebeti ile Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin Jandarma Yüzbaşı Erkut Eroğulu ilçe Müftüsü Mustafa Fatih Yar SYDV müdürü İbrahim Abdi Öztas ile birlikte Akşar mahallesinde şehit korucu Yakup Aktürk ve Yukarı Bakraçlı mahallesinde Şehit jandarma Astsubay Çavuş Dursun Şahin kabri ziyaret edilerek daha sonra ailelerine Bayram ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Tekin Şenkaya Akşar mahallesinde Esnaf ve mahalle halkıyla sohbet ederek bayramlaştı.

