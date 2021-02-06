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Kaymakam Türkmen esnafla bir araya geldi

06.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Türkmen esnafla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, buğday pazarı esnafı ile bir araya geldi.Kaymakam Türkmen, korona virüs salgını süresince Bismil esnafına misafir olmaya devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, buğday pazarı esnafı ile bir araya geldi.
Kaymakam Türkmen, korona virüs salgını süresince Bismil esnafına misafir olmaya devam ediyor. Kaymakam Türkmen, ‘Çay sizden simit bizden’ ziyaretleri kapsamında buğday pazarı esnafı ile bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri ile esnafı ziyaret eden Kaymakam Türkmen, sorun ve taleplerini dinleyerek not aldırdı. Kaymakam Türkmen, Bismil esnafını ziyaret edip sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Türkmen esnafla bir araya geldi

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