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Kaymakam Türköz okulları inceledi

KARABÜK HABERLERİ  | 24.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu’daki okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile Şube Müdürü Recep Kabaş’ın eşlik ettiği Türköz, ilk olarak Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu’daki okulları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile Şube Müdürü Recep Kabaş’ın eşlik ettiği Türköz, ilk olarak Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette okul müdürü İsmail Aydın’dan okul ile ilgili bilgi alan Kaymakam Türköz, okuldaki EBA Destek Noktası, kütüphane, laboratuvar ve diğer birimlerde incelemelerde bulundu.
Daha sonra ilçede "Okulum Temiz" belgesini alan ilk kurumlardan biri olan Prof. Dr. Sabri Ülgener Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunan Kaymakam Türköz’e okul müdürü Ahmet Şafak tarafından okul ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Türköz ardından Yazıköy İlkokulu ve Şehit Uzman Er Coşkun İşleyen Ortaokulunu ziyaret etti. Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul birimleri gezildikten sonra Okul Müdürü Kemal Sarıçam tarafından okul ile bilgi alan Türköz, son olarak Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek, EBA Destek Noktası, kütüphane, okul pansiyonu, yemekhane ve derslikleri gezdi. Ziyarette Okul Müdürü Mustafa Türkoğlu okuldaki ortaokul öğrencilerinin LGS, lise öğrencilerinin de YKS başarıları ile ilgili bilgi verdi.
Kaymakam Türköz, okulların öğrencilerle güzel olduğunu söyledi.
Öğrencileri özlediklerini ifade eden Türköz, "Bu hafta okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başladı. En kısa sürede diğer öğrencilerimizi de okullarımızda görmeyi arzu ediyoruz. Okullarımız hazır. Bunun için kurallara uymaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

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