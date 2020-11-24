Kaymakam Türköz’den Öğretmenler Günü mesajı

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türköz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul edişinin yıldönümü olan ve 1981 yılından bu yana büyük bir coşku ile kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü sevgi ve içtenlikle kutladığını belirtti.

Öğretmenlerin; mesleğine kendini adayarak, istikbalin teminatı olan genç nesillerin yolunu aydınlatan, gençlerin vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesinde onları ilmek ilmek işleyen ve hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren kişiler olduğunu ifade eden Türköz, şunları kaydetti:

"Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınması ve milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve öğretmenlik en saygın meslekler arasında yer almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ’Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır’ diyerek uygarlık yarışında en önemli görevin öğretmenlerimize düştüğüne işaret etmiştir. İnancımızın ilk emri, insanlığın içinde bulunduğu cehaletin sona erdirilmesi için ’Oku’ olmuştur ve Hz. Ali’nin (r.a) ’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözüyle, öğreticiliğin ve bilginin ne kadar değerli olduğunu bizlere işaret etmiştir. Bu yüzden öğretmenlerimiz çok kutsal bir görev üzerindedirler. Toplumun gerçek mimarı, sadakatin eşsiz örneği, her türlü zorluğa sabreden ve milletin istikbalinin garantiye alınması konusunda durmadan koşan aziz öğretmenlerimiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü yürekten kutluyor, halen görevi başında olan öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı geçen bir ömür dilerken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olmuş ve vefat etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

