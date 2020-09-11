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Kaymakam Türköz’den Türkiye’nin en kalabalık köyünde inceleme

KARABÜK HABERLERİ  | 11.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçeye bağlı Türkiye’nin en kalabalık köyü olan Bostanbükü köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.İlçenin büyük oranda tarımsal üretiminin yapıldığı Bostanbükü köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Türköz, Köy Muhtarı Osman Alkan’ın mihmandarlığında, çiftçilikle uğraşan Mehmet Türkmen ve genç çiftçilerden Erkan Cebeci’nin örtü altı sebzecilik yaptığı sera alanlarında incelemeler de bulundu.Bostanbükü köyünün Karabük’teki yerli üretimin önemli bir kısmını karşıladığını vurgulayan Kaymakam Mehmet Türköz, "Üretimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladığımız şu günlerde, ilçemizin ve ilimizin örtü altı tarımını, hatırı sayılır şekilde karşılayan köyümüzde çiftçimize gereken desteği devlet olarak bizler sağlayacağız.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçeye bağlı Türkiye’nin en kalabalık köyü olan Bostanbükü köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
İlçenin büyük oranda tarımsal üretiminin yapıldığı Bostanbükü köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Türköz, Köy Muhtarı Osman Alkan’ın mihmandarlığında, çiftçilikle uğraşan Mehmet Türkmen ve genç çiftçilerden Erkan Cebeci’nin örtü altı sebzecilik yaptığı sera alanlarında incelemeler de bulundu.
Bostanbükü köyünün Karabük’teki yerli üretimin önemli bir kısmını karşıladığını vurgulayan Kaymakam Mehmet Türköz, "Üretimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladığımız şu günlerde, ilçemizin ve ilimizin örtü altı tarımını, hatırı sayılır şekilde karşılayan köyümüzde çiftçimize gereken desteği devlet olarak bizler sağlayacağız. Ülke olarak sağlık ve tarım gibi iki önemli konuda ne kadar güçlü olursak, gelecek nesillerimize daha yaşanılır bir ülke bırakırız. Bütün çiftçilerimizin üretimi bol ve bereketli olsun" dedi.
Kaymakam Mehmet Türköz, ziyaretleri esnasında köy defterini imzaladıktan sonra, Köy sakinleri ile bir süre sohbet etti.

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