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Kaymakam Uçar, alt yapı çalışmalarını inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçe Kaymakamı Necdet Uçar, ilçeye bağlı Köseuşağı Köyünde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.2020 Yılı KÖYDES Yatırım Programı kapsamında Çelikhan ilçesine bağlı Köseuşağı Köyünde kanalizasyon hattının yapılmasına dair karar alınmış ve alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlanıldı.

Kaymakam Uçar, alt yapı çalışmalarını inceledi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçe Kaymakamı Necdet Uçar, ilçeye bağlı Köseuşağı Köyünde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.
2020 Yılı KÖYDES Yatırım Programı kapsamında Çelikhan ilçesine bağlı Köseuşağı Köyünde kanalizasyon hattının yapılmasına dair karar alınmış ve alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlanıldı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere köye gelen Kaymakam Necdet Uçar, köylülerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Uçar daha sonra, köydeki kanalizasyon hattı çalışmalarını inceleyerek çalışanlardan bilgi aldı.

Kaymakam Uçar, alt yapı çalışmalarını inceledi

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