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Kaymakam Uçar, tütün üreticileriyle tarlada bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, tarlada çalışan tütün üreticileriyle bir araya geldi.Kaymakam Necdet Uçar beraberinde Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve Tütün Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut İlker Şahin ile tütün üreticilerinin tarlada sıkıntı ve taleplerini dinledi.Haceri, Mirsu ve Merg Ovasındaki tütün üreticileriyle bir araya gelen Kaymakam Uçar, tütün üretimi ve özellikleri hakkında bilgi alırken üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve Tütün Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut İlker Şahin tarafından Çelikhan halkının geçimini tütünden sağladığı dile getirdi.

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, tarlada çalışan tütün üreticileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Necdet Uçar beraberinde Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve Tütün Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut İlker Şahin ile tütün üreticilerinin tarlada sıkıntı ve taleplerini dinledi.
Haceri, Mirsu ve Merg Ovasındaki tütün üreticileriyle bir araya gelen Kaymakam Uçar, tütün üretimi ve özellikleri hakkında bilgi alırken üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve Tütün Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut İlker Şahin tarafından Çelikhan halkının geçimini tütünden sağladığı dile getirdi.

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