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Kaymakam Uçar’dan virüs uyarısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, “Bu salgın alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybediyor.

Kaymakam Uçar’dan virüs uyarısı

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, “Bu salgın alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybediyor. Mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamayı devam ettirmeliyiz” diye konuştu.
Kaymakam Necdet Uçar, bulunduğu bütün ortamlarda vatandaşları uyararak korona virüs mücadelesinde belirlenen kurallara uymalarını ve tedbirleri elden bırakmamalarını tavsiye etti.

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