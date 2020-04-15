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Kaymakam Uçgun marketlerde inceleme yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 15.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin ardından marketlerde alınan önlemleri inceledi.Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ile birlikte Alaşehir’de hizmet veren marketlerde incelemelerde bulundu.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin ardından marketlerde alınan önlemleri inceledi.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ile birlikte Alaşehir’de hizmet veren marketlerde incelemelerde bulundu. Marketlerde 09.00-21.00 saatleri arası çalışma, metrekareye göre müşteri, çocukların alınmaması, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi tedbirlerin uygulanırlığını yerinde inceledi. İncelemede vatandaşlara ve market görevlilerine Covid-19 kapsamında alınan tedbirler hatırlatıldı.
İncelemelerde vatandaşların ve görevli personelin sosyal mesafe kuralına uydukları, maske taktıkları görüldü.
Salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğuna dikkat çeken Kaymakam Uçgun, "Bunlara uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indirebilecek durumdayız. Alınan önlemlerin büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uygulandığını gördük, bundan çok memnun olduk. Şüphesiz bunda market çalışanlarımızın büyük katkısı var. Getirilen kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için market çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum" dedi.
"Alaşehirlilerle topyekun mücadeleyi birlikte yürütüyoruz." diyen Kaymakam Uçgun, "Alaşehirliler, aldığımız tedbirlere riayet konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Uymayan elbette var ama az. Arzu ediyoruz ki tüm Alaşehirliler alınan tedbir ve kararlara uymaları. Vatandaşımız için tüm kurum ve kuruluşlarımız görevi başında. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğunda biz yanlarındayız, lütfen mecbur olmadıkça evde kalsın ve dışarı çıkmasınlar" dedi.
Marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecekleri ve alınan kararlara uymayan market ve vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını belirtildi.

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