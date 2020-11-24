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Kaymakam Ülkü’den Öğretmenler Günü mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 24.11.2020 12:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Ülkü’den Öğretmenler Günü mesajı

Aydın’ın Buharkent İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Kaymakam Ülkü mesajında, “Öğretmenlik bütün mesleklerin temelidir” dedi.
Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü öğretmenler günü ile ilgili yayımladığı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesi nedeniyle, 1981 yılından bu yana 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Toplumda saygın meslekler edinmiş olan kişiler, esnaflar, doktorlar, hukukçular, sanatkârlar, hepsi kendini insan yetiştirmeye adamış bir öğretmenin eseridir. Öğretmenlik bütün mesleklerin temelidir. Sınırsız bir fedakarlık ve sabır ile çalışan öğretmenlerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olmak gibi bir inanca ve kültüre mensup kişiler olarak bizler, öğretmenlerimize olan borcumuzu çok çalışarak ve ülkemize faydalı olarak ödeyebiliriz. Muhakkak ki siz öğretmenlerimizi en çok memnun eden şey, başarılı ve ülkesine faydalı öğrencilerini görmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim çalışanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

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