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Kaymakam Ünal, köy ziyaretlerine devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 13.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.Hafta içerisinde köy ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam Yüksel Ünal, bu hafta Büyükyenice ve Selimiye köylerini ziyaret etti.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.
Hafta içerisinde köy ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam Yüksel Ünal, bu hafta Büyükyenice ve Selimiye köylerini ziyaret etti. Kaymakam Ünal, ziyaretlerde köylere yapılan ve yapılacak olan yatırımları yerinde inceliyor. Kaymakam Ünal, ayrıca gittiği köylerde vatandaşlarla da bire bir sohbetler ederek, köylülerin sorunları varsa onları dinliyor.

Köylüler memnun
Kaymakam Ünal’ın vatandaşlarla iç içe olmasını değerlendiren köylüler, "İlçemizde devletin temsilcisi olan Kaymakamımızın köyümüze gelmesi, bizlerle beraber bir bardak çayımızı içmesi ve bizlerin sorunlarını dinlemesi bizler için memnuniyet verici bir durumdur. Allah kendisinden razı olsun. Her zaman vatandaşın içinde olan bir kaymakama sahip olduğumuz için Osmaneli ilçemiz çok şanslıdır” dediler.

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