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Kaymakam Ünal maske denetimlerine katıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.10.2020 18:59 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetimlerine katılan Kaymakam Yüksel Ünal, vatandaşlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığında ilçede yapılan korona virüs denetimine Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetimlerine katılan Kaymakam Yüksel Ünal, vatandaşlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığında ilçede yapılan korona virüs denetimine Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar ve kolluk kuvvetleri katıldı. Denetim sonrası bir değerlendirme yapan Kaymakam Ünal, "İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirleri bakımından ilçede denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde 3 şeye çok dikkat etmelerini istiyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında daha dikkatli olmaları için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Devletimizin almış olduğu kararlar neticesinde salgından korunmak için elimizden ne gelirse yapmak zorundayız. Tabi ki bunları yaparken de vatandaşlar olarak da konuya hassasiyetle yaklaşmaları daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Yapmış olduğumuz denetimlerde görüyoruz ki Osmaneli halkımız kurallara uyuyor. Vatandaşlarımızın bu duyarlı davranışlarından dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

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Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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