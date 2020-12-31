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Kaymakam Ünal pazar esnafını ziyaret etti yeni yıllarını kutladı

BİLECİK HABERLERİ  | 31.12.2020 17:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını da dinledi, yeni yıllarını kutladıOsmaneli İlçesinde Cuma günleri kurulan ancak covid-19 salgını münasebetiyle getirilen kısıtlamalardan ve yarın resmi tatil olmasından dolayı ilçede sadece bu seferlik perşembe günü kurulan ilçe pazarında esnafları tek tek ziyaret eden Kaymakam Yüksel Ünal esnaflara hayırlı işler bereketli kazançlar dileyerek maske mesafe ve hijyen konusunda azami derecede hassas olunması gerektiğini hatırlatarak vatandaşlarla sohbet etti.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını da dinledi, yeni yıllarını kutladı
Osmaneli İlçesinde Cuma günleri kurulan ancak covid-19 salgını münasebetiyle getirilen kısıtlamalardan ve yarın resmi tatil olmasından dolayı ilçede sadece bu seferlik perşembe günü kurulan ilçe pazarında esnafları tek tek ziyaret eden Kaymakam Yüksel Ünal esnaflara hayırlı işler bereketli kazançlar dileyerek maske mesafe ve hijyen konusunda azami derecede hassas olunması gerektiğini hatırlatarak vatandaşlarla sohbet etti. Hem esnaflardan hem de vatandaşlardan korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara riayet ederek, mutlaka sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmalarını, ayrıca bu gece yılbaşı olması münasebetiyle vatandaşlardan evlerde kalabalık ortamlarda bulunmamalarını isteyen Kaymakam Ünal, hijyen konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Kaymakam Ünal pazar esnafının ve vatandaşlarında yeni yılını kutladı.

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