Kaymakam Ünal’dan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakam Yüksel Ünal, Haceloğlu mahallesinde ihtiyaç sahibi olan aileleri ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Ziyaret kapsamında aile fertleriyle yakından ilgilenip sohbet eden Kaymakam Ünal, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi bazı aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini anlattı. Bu tür ziyaretlerde yardıma muhtaç ailelerle bire bir görüşerek talep ve isteklerini dinlediklerini vurgulayan Kaymakam Ünal, "Her vatandaşımızın sorunlarına ve taleplerine cevap verebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle devlet olarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.

Kaymakama teşekkür eden aileler, kendilerini ziyaret eden Kaymakam Ünal’a taleplerini doğrudan iletmekten çok memnun olduklarını belirttiler.

