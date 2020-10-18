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Kaymakam Ünal’dan Muhtarlar Günü mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kaymakam Ünal, mesajında muhtarların halk ile devlet arasında bir köprü vazifesi gördüklerini ifade ederek, "Muhtarlık müessesesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikârdır.

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Ünal, mesajında muhtarların halk ile devlet arasında bir köprü vazifesi gördüklerini ifade ederek, "Muhtarlık müessesesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikârdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkânlarla yürüttükleri fedakârca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin kendilerine verdiği önemin bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerimle muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, ilçemizde görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

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