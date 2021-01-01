Kaymakam Ünsal, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal sağlık çalışanlarının yeni yılını yaptığı ziyaret ile kutladı.

Edremit Devlet Hastanesi’ne bir ziyarette bulunan Kaymakam Ünsal, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Ali Koçpınar ile birlikte hastanenin birimlerini tek tek gezerek, hastane çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla ve özveriyle görevlerini yerlerine getirdiğini ifade eden Kaymakam Ünsal; “Sağlıklı yaşam en kıymetli hazinemizdir. İnsanı yaşatmak ve sağlığını korumak için görev yapan sağlık çalışanlarımızın üstün görev anlayışı takdire şayandır. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza verdikleri insanüstü mücadele için teşekkürlerimi sunuyor, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilen 2021 yılının tüm sağlık çalışanlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, esenlik getirmesini diliyorum” dedi.

