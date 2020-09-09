YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaymakam Ürkmezer emniyetteki çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Ürkmezer emniyetteki çalışmaları yerinde inceledi

ANTALYA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Alanya Kaymakamı Dr.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı tarafından karşılanan Ürkmezer, Alanya’nın genel asayiş durumu hakkında brifing aldı. Daha sonra Emniyet Binasında bulunan büroları tek tek ziyaret eden Ürkmezer, buralarda personelle tanıştı ve çeşitli bilgiler alışverişinde bulundu.

“Görevini yerine getiren tüm personellerimize teşekkür ediyorum”
Emniyet personellere teşekkür eden Ürkmezer, “Alanya gibi gerek yerleşik nüfusu ile ve gerekse de turist sayısı ile önde gelen şehirlerden olan önemli bir kentte hem hemşehrilerimizin hem de misafirlerimizin huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde de Emniyet personelimiz vatandaşlarımız için çok önemli görevler icra ettiler. Bu amaçla çalışmaya da devam edeceğiz. Kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza ve görevini yerine getiren tüm personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi
Prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi

Antalya Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:22
Yatsı
20:38

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Cansu Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Dilşad Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Rusya’ya Kübra Barut imzası
Rusya’ya Kübra Barut imzası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.