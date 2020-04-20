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Kaymakam uygulama yaptı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.04.2020 09:16 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından uygulama noktalarında bizzat kontrollerde bulunan Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi Kaymakamı Dr.

Korona virüse karşı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından uygulama noktalarında bizzat kontrollerde bulunan Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, kolluk kuvvetlerine Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını anımsattı.
İlçenin giriş ve çıkışındaki polis uygulama noktaları ile kırsal mahalleler üzerindeki jandarma uygulama noktalarında kolluk kuvvetleri ile görüşen Kaymakam Demirayak, korona virüs tedbirleri kapsamında Muratlı Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının sahadaki uygulamalarını ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol çalışmalarını yerinde inceledi. Kolluk kuvvetlerinden bilgi alarak hem güvenlik güçlerine, hem de sürücülere bir takım uyarılarda bulunan Kaymakam Demirayak, salgınla mücadelede herkese önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizerek; sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki sürücü ve yolcuları mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda ikaz etti.
Ekiplere başarılar dileyen Kaymakam Demirayak, ardından Muratlı ilçe merkezi - Lüleburgaz (B.Karıştıran Beldesi) istikameti uygulama noktası ile Muratlı İnanlı Mahallesi - Lüleburgaz (Seyitler Köyü) bağlantı yolu güzergahında bulunan uygulama noktasından ayrıldı.

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