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Kaymakam ve başkan pazar yerini denetledi

SAMSUN HABERLERİ  | 11.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kapalı pazar yerinde korona virüs tedbirlerini denetledi.19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunan Civelek ve Topaloğlu’na belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kapalı pazar yerinde korona virüs tedbirlerini denetledi.
19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunan Civelek ve Topaloğlu’na belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Alınan tedbirlerle ilgili zabıtadan bilgiler alan Başkan Topaloğlu, vatandaşların hijyenik bir ortamda güvenle alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla pazar içerisinde belediye olarak gerekli her türlü tedbiri alarak, titiz bir dezenfekte çalışması yürüttüklerini, pazar içerisinde zabıta görevlileri tarafından denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.
Hem esnaflardan hem de vatandaşlardan korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara riayet ederek, mutlaka sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmalarını isteyen 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, hijyen konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Kaymakam Civelek ve Başkan Topaloğlu pazar içerisinde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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