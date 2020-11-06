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Kaymakam ve başkan yardımcısı pazarda korona denetiminde

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.11.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapılmaya devam ediliyor.Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı A.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapılmaya devam ediliyor.
Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı A. Cemil Şerbetçioğlu, ilçede kurulan Cuma pazarını ziyaret ederek vatandaşlara korona virüs kurallarına uyma çağrısında bulundu. Kaymakam Uzunoğlu, “Tedbirlere dikkat etmedikçe maalesef sayı artıyor. Vatandaşlarımızı tedbirlere uyma konusunda bilgilendirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe, temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük gücümüz maske, mesafe ve temizliktir Lütfen kurallara uyalım” dedi.

“Kurallara daha fazla dikkat etmek gerekiyor”
Yapılan denetimde açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı A. Cemil Şerbetçioğlu ise, “Korona virüs ile mücadelede kararlılıkla yola devam ediyoruz. Vatandaşımızın özellikle, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz. En kısa sürede virüsü ülkemizden bertaraf etmek, normal günlere dönmek için gayret sarf ediyoruz. Amacımız rehberlik ve yol göstermektir, herhangi bir idari yaptırım uygulamak değildir. Kurallara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak için özellikle mesafeye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maske virüs yaygınlığını önlemek için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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