YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kaymakam ve başkandan şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam ve başkandan şehit ailelerine ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 13.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Çorum’un Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.Ziyaret ettikleri şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Çelik ve başkan Ünlü, ailelerle sohbet edip herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu.

Çorum’un Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Ziyaret ettikleri şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Çelik ve başkan Ünlü, ailelerle sohbet edip herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Çelik ve Ünlü, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini belirttiler.
Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanında olduklarını dile kaydeden Çelik ve Ünlü, “Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Çorum Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
12:41
İkindi
16:13
Akşam
19:00
Yatsı
20:21

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Bilge Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında artış
Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında artış
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.