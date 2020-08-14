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Kaymakam ve Başkan’dan uyumlu çalışma temennisi

MALATYA HABERLERİ  | 14.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesine yeni atanan ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kaymakam Gökhan Dolaş ziyaretlerine başladı.Ziyaretlerinin ilkini İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a yapan Kaymakam Gökhan Dolaş, Başkan Kızıldaş ile ilçe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Malatya’nın Arguvan ilçesine yeni atanan ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kaymakam Gökhan Dolaş ziyaretlerine başladı.
Ziyaretlerinin ilkini İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a yapan Kaymakam Gökhan Dolaş, Başkan Kızıldaş ile ilçe hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Kaymakam Dolaş ve Başkan Kızıldaş, faaliyetler ve çalışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulundular.
Burada açıklama yapan Kaymakam Gökhan Dolaş, “Arguvan çok güzel bir ilçe. Bize düşen ilçemizi daha da ileriye götürecek çalışmalar yürütmektir. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için başta belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile el ele çalışmaktır. Göreve başladığım andan itibaren vatandaşlarımız bizleri güzel karşıladılar, kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Mehmet Kızıldaş ise “Sayın Kaymakamımıza ziyaretleri nedeni ile teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah uyum içerisinde çalışmalarımızı aralıksız yürüteceğiz. İlçemizi ve kaymakamımız için hayırlı olsun. Kendisine görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Bu arada, Kızıldaş’ı ziyaretten sonra Kaymakam Gökhan Dolaş, ilçede bulgur ve erişte fabrikasında inceleme yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ile birlikte bulgur ve erişte fabrikasında incelemede bulunan Kaymakam Dolaş, üretim hakkında bilgi aldı.

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